Gasleidingen Nieuwendammerdijk worden vervangen: "Iedereen moest toch van het gas af?"

In Noord worden op de Nieuwendammerdijk de gasleidingen vervangen. Voor de buurt betekent dit dat de straat open ligt en het gas tijdelijk is afgesloten. De makers van Het Verkeer spreken met Bauke Koop (Liander), over het vervangen van deze leidingen.

AT5

"We gaan in deze buurt een kilometer gasleiding vervangen", vertelt Bauke Koop (Liander), bij de Nieuwendammerdijk. "Eerst is er gekeken naar de staat van de leidingen, maar toen bleek al gauw dat de leidingen aan vernieuwing toe zijn", volgens Koop. Het vervangen van de leidingen kan niet in één keer gedaan worden. Ze gaan gefaseerd te werk en pakken steeds een stuk van vijfendertig meter per keer aan. Dit is volgens Koop nodig om de straat goed bereikbaar te houden voor bewoners en alle nood- en hulpdiensten

Quote "We gaan in deze buurt een kilometer gasleiding vervangen" Bauke Koop, Liander

De meeste bewoners die we spreken vinden het niet erg dat de leidingen worden vervangen. Het is vooral een stuk rustiger nu in de smalle straat, wat voor velen prettig is. "Maar het duurt wel erg lang", volgens een buurtbewoner. Een andere buurtbewoonster is verbaasd dat de gasleidingen worden vervangen. "Iedereen moest toch van het gas af?" Hierop antwoordt Koop dat de nieuwe leidingen toekomstbestendig zijn omdat er ook andere vormen van gas doorheen zullen gaan (bijvoorbeeld waterstofgas). Ze zijn te herkennen aan de extra dikke wand.

Café 't Sluisje De Nieuwendammerdijk is te herkennen aan de karakteristieke huizen en dorpse sfeer. Een buurtbewoner die we spreken noemt de dijk ook wel: "Een dorp in de stad." Hier staat ook Café 't Sluisje dat is vernoemd naar het Nieuwendammersluisje, de oudste en kleinste sluis van de stad. In 2016 werd het te koop gezet en besloten een groep buurtbewoners in 2017 de kroeg te kopen. Zo wilden ze zorgen dat de sfeer op de dijk hetzelfde zou blijven.

Cafe 't Sluisje 1988 BEELDBANK STADSARCHIEF

Café 't Sluisje 2022 AT5 Volgende

Gevolgen voor het verkeer Auto's kunnen tijdens de werkzaamheden niet over de dijk overdag moeten ook fietsers omrijden. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden en bewoners kunnen te allen tijde bij hun woning komen. Na werktijd worden de werkplekken afgezet en kunnen ook fietsers langs de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn in april/mei 2023 klaar.