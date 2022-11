Vanaf maandag korte film over Hetty en het seniorenpopkoor op AT5

Vanaf aankomende maandag zendt AT5 de korte film over Hetty en het seniorenpopkoor uit. De film - die volledig gezongen is - gaat over het zingen en het volledig leven voor het koor, met alle hobbels die ouder worden met zich meebrengt.

In de korte film wordt Hetty Smit gevolgd. De 83-jarige dame zingt in het seniorenpopkoor Lust for Life en doet dit met heel veel passie. Naast het oefenen voor het koor, gaat de film ook over het leven van Hetty en wat zij heeft meegemaakt. Dat verhaal wordt gezongen door haar kleindochter Norah.

De korte film is maandag om 18.45 uur te zien op AT5, de film duurt dertien minuten. Daarna wordt hij meerdere keren herhaald. Bekijk hieronder de trailer van Hetty zingt.