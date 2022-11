Honderden klimaatactivisten op Schiphol voor 'verstorend' protest tegen de luchtvaart

De actie op Schiphol Plaza is aangemeld en goedgekeurd door de gemeente Haarlemmermeer. De activisten beginnen hun protest op Plaza en lopen dan een mars naar het bouwterrein waar een nieuwe terminal van Schiphol zou moet komen. Het protest en de mars zijn onder meer georganiseerd door Milieudefensie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en meerdere bewonersorganisaties.

Greenpeace en Extinction Rebellion trekken vandaag hun eigen plan en hebben een actie voorbereid die de 'werkzaamheden waarmee het vliegveld dagelijks onze lucht en klimaat vervuilt' zal verstoren. Volgens Greenpeace is de actie vreedzaam, maar burgerlijk ongehoorzaam. Het is niet de bedoeling om reizigers te hinderen. Hoe de actie eruit komt te zien, zal pas later vandaag blijken.

Verbod op privévluchten

De activisten eisen een krimp van de luchtvaart op Schiphol, een streep door de plannen voor de opening van Lelystad Airport en een klimaatplan die in lijn is met maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. Bovendien moet er verbod komen op privéjetvluchten, die volgens Greenpeace het meest vervuilend zijn.

'Hou het netjes'

De nieuwe directeur van Schiphol, Ruud Sondag, heeft Greenpeace gisteren opgeroepen de actie 'netjes' te houden. Die oproep schoot bij de milieuorganisatie in het verkeerde keelgat en noemde Sondag's verzoek 'tenenkrommend'.

Landingsbaan bezet

Greenpeace en Extinction Rebellion hebben de afgelopen jaren meerdere acties georganiseerd tegen de luchtvaart op Schiphol, zoals in mei van dit jaar. Eind 2020 blokkeerden klimaatactivisten de toegang tot Schiphol Plaza. Eerder dat jaar bezette Greenpeace de Aalsmeerbaan, die toen als parkeerplaats voor vliegtuigen werd gebruikt.

In 2019 was er ook een grote actie op Plaza. Daar was toen geen toestemming voor. Honderden activisten werden door de marechaussee de luchthaven uitgesleept.