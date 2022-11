Live: Koninklijke Marechaussee begonnen met ontruimen van klimaatactivisten bij Schiphol

Greenpeace staat samen met Extinction Rebellion op het platform. Volgens de organisator van de klimaatactie, Dewi Zloch, zijn er veel demonstranten aanwezig. "We zijn met verschillende groepen mensen en het zijn er ook veel. We zijn met ongeveer vijfhonderd demonstranten."

De reden dat de demonstranten het platform hebben gekozen is vanwege de privéjets. "We hebben hiervoor gekozen omdat we ons zorgen maken over de toename van het gebruik van privéjets. We vinden dat dat intensieve gebruik moet stoppen."