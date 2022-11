Marechaussee jaagt op fiets op klimaatactivisten die Schiphol bestormden

Het grootste deel van de klimaatactivisten die sinds vanmiddag op Schiphol zaten en rondfietsten is inmiddels opgepakt. De marechaussee maakte bij de aanhoudingen gebruik van de fietsen van de activisten.

Op beelden is te zien hoe een activist door drie marechaussees op fietsen wordt achtervolgd en klemgereden. Daarna wordt de man tegen de grond gewerkt. Andere fietsers wisten door harder te fietsen nog wel een tijdje uit handen van de marechaussee blijven.

De marechaussee had de klimaatdemonstranten al verschillende waarschuwingen gegeven. Pas rond 14.30 uur werd er ingegrepen.

De burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, noemde het protest onacceptabel. Volgens haar wordt alle directe en indirecte schade op de demonstranten verhaald.

Rond 13.00 uur kwamen honderden activisten het terrein van de luchthaven op gelopen of gefietst. Dat gebeurde nadat ze hekken kapot knipten of over het een hek heen klommen. Het ging om een protest tegen privéjets.

Kijk hier hoe het protest verliep: