Morgen 21 saluutschoten vanaf Marineterrein voor Italiaanse president: "Schrik dus niet"

Als onderdeel van de welkomstceremonie van de Italiaanse president Sergio Mattarella worden er morgenochtend vanaf het Marineterrein 21 saluutschoten afgevuurd. Dat laat de gemeente weten, in de hoop dat Amsterdammers niet van het geluid zullen schrikken.

De politie verwacht namelijk dat er door de schoten meer meldingen binnen zullen komen. Volgens de politie heeft dat onder meer te maken met de bezorgdheid in Oekraïne. Ook wonen er in de buurt van het Marineterrein veel vluchtelingen die zelf een oorlogssituatie hebben meegemaakt.

Welkom

Het afvuren van saluutschoten hoort bij de officiële welkomstceremonie waarmee het Koninklijk Huis staatshoofden wil verwelkomen. Daarbij wordt geen munitie, zoals kogels, gebruikt. Het gaat dus alleen om zogenoemde losse flodders. Volgens de gemeente wordt geprobeerd deze mensen vooraf zo goed mogelijk te informeren.

Het gebeurt niet vaak dat de landmacht saluutschoten afvuurt in de stad. De laatste keer was in 2015. Toen werd herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft.

Protocol

Hoeveel saluutschoten er afgevuurd moeten worden, staat precies beschreven in protocollen van het ministerie van Defensie. Omdat het morgen om de komst van een buitenlands staatshoofd gaat, zijn dat er dit keer 21.

Wanneer de saluutschoten voor Koning Willem-Alexander zijn, wordt er 35 keer gevuurd. De meeste saluutschoten zijn voor de geboorte van een kroonprins of -prinses. 101 schoten in totaal: 33 's ochtends, 35 's middags en 33 's avonds.

De saluutschoten beginnen morgen om 11.30 uur en de knallen zullen zo'n twee minuten lang te horen zijn.