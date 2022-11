Voorlopig geen WK-schermen op Amsterdamse terrassen

De wedstrijden in de groepfase van het Nederlands elftal tijdens wereldkampioenschap voetbal in Qatar mogen in Amsterdam niet op tv-schermen op terrassen worden gekeken. Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in antwoord op vragen van Claire Martens (VVD). Mogelijk gaat het stadsbestuur de terrasviewings wel toestaan tijdens de knock-outfase.

Volgens de regels van de gemeente mogen er in het winter überhaupt geen tv-schermen op terrassen worden geplaatst. In de zomer zijn de terrassen namelijk groter in omvang en vaak langer open. Bij het 'winterbeleid' passen volgens het stadsbestuur geen beeldschermen.

Nu het WK eenmalig in de winter wordt gehouden, hoopten horeca-ondernemers - en de VVD - op respijt. Helaas voor hen houdt Amsterdam vast aan de vastgestelde regels: alleen in de zomer mogen er tv-schermen op terrassen hangen onder voorwaarde dat er vanaf de openbare weg niet mee kan worden gekeken.

Fractievoorzitter Martens noemde het wél toestaan van de schermen een uitgelezen kans voor horeca-ondernemers om geld te verdienen. "Om zo de lege spaarpot aan te vullen", aldus de VVD'er. Ze verwees daarmee naar de zware tijden die uitbaters hebben gehad tijdens de coronacrisis.

Op een kier

Halsema zette de deur wel op een kier: "Zonder te willen jinxen (de goden verzoeken, red.): als het Nederlands elftal veel verder komt, kom dan nog eens bij mij terug."

Het eventueel tijdens de knock-outfase wél toestaan van de schermen kan bijvoorbeeld op basis van de openbare orde. Publieke viewings kunnen bijdragen aan de spreiding van mogelijk grote aantallen voetballiefhebbers.

Het WK begint voor Nederland over precies 12 dagen met een wedstrijd tegen Senegal. De laatste wedstrijd in de poulfase is voor Oranje op 29 november.