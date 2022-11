Parkeren wordt weer duurder: lees hier waar en met welke bedragen

Wethouder Van der Horst heeft de details bekend gemaakt van de plannen om de komende tijd betaald parkeren uit te breiden in de stad. In 2024 komen er nieuwe gebieden bij in Nieuw-West en Zuidoost, en waar al betaald moet worden gaan in de loop van volgend jaar de tarieven omhoog. Bewoners en stadsdelen kunnen de komende tijd reageren op de plannen.

Met de extra parkeerbelasting wil het stadsbestuur de parkeerdruk verminderen en de parkeeroverlast tegengaan. Van der Horst: "Er worden nu in sommige wijken veel auto’s voor langere tijd geparkeerd, terwijl de eigenaar daar niet in de buurt woont, maar bijvoorbeeld naar Schiphol of naar het centrum moet. Door betaald parkeren in te voeren komen deze plekken weer beschikbaar voor bewoners."

Tarieven omhoog

Voor straatparkeren geldt dat de tarieven stijgen met bedragen tussen de 0,20 en 0,50 euro per uur, alleen het hoogste tarief van 7,50 per uur in het centrum blijft gelijk. In de Dapperbuurt, Transvaalbuurt en Indische Buurt in Oost, in de Kolenkitbuurt in West en in de Schinkelbuurt, Willemsparkbuurt, Apollobuurt, Stadionbuurt en Rivierenbuurt in Zuid wordt betaald parkeren uitgebreid tot 24.00 uur. In Buitenveldert en op de Zuidas wordt betaald parkeren ook op zaterdag ingevoerd. In stadsdeel Centrum wordt het uitgebreid naar de nacht en moet er dus 24 uur per dag en zeven dagen per week betaald worden. Al deze verhogingen zullen waarschijnlijk rond de zomer van 2023 ingaan.