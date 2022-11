Scheepvaartmuseum maakt kans op Museumprijs 2022

Het Scheepvaartmuseum is één van de drie kanshebbers op de Museumprijs 2022. Het museum, naar eigen zeggen in het bezit van één van de grootste maritieme collecties ter wereld, kan met de publieksprijs een bijdrage van 100.000 euro winnen.

Naast het Scheepvaartmuseum zijn ook het stadsmuseum Harderwijk en het Centraal Museum in Utrecht in de race. Mensen kunnen tot en met 27 november stemmen via www.museumprijs.nl/genomineerden.

Beste buur

De museumprijs wordt sinds 2007 uitgereikt. Het werd één keer eerder gewonnen door een Amsterdams museum: in 2013 door het Joods Historisch Museum. Vorig jaar ging de prijs naar Kasteel Hoensbroek.

De Museumprijs staat ieder jaar in het teken van een ander thema. Dit jaar wordt er gezocht naar de 'beste buur'. "Een museum heeft een sociale positie in de directe omgeving. Het functioneert op verschillende manieren als buurtgenoot richting omwonenden, richting collega-instellingen in de buurt, richting organisaties en bedrijven en richting de lokale overheid", legt de organisatie achter de prijs op haar website uit.