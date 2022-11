Meeuwenlaan wordt gesaneerd: ''Nodig om straks de rotonde aan te pakken''

In Noord wordt volgend jaar de rotonde tussen de Meeuwenlaan en de Johan van Hasseltweg heringericht. Ter voorbereiding moet eerst de grond worden gesaneerd. In Het Verkeer legt toezichthouder Arie Loos uit wat de werkzaamheden inhouden en waarom de huidige rotonde straks een kruispunt wordt.

Naast de rotonde gaan ze op de Meeuwenlaan de grond saneren. Dit is nodig volgens toezichthouder Arie Loos omdat de grond hier vervuild is door een oud tankstation. "Om te voorkomen dat de vervuiling zich in de grond verspreidt, maken we de grond eerst schoon voor we de reconstructie van het gebied gaan regelen."

"Oude leidingen, putten, drains wat allemaal niet op tekening staat. Maar dat is Amsterdam daar ligt alles in en op elkaar"

Eerst worden in het gebied de leidingen omgelegd, zoals een grote drinkwaterleiding voor Amsterdam Noord. Dit is een hele klus volgens een werkman. Het is soms een verrassing wat je tegenkomt in de grond. "Oude leidingen, putten, drains wat allemaal niet op tekening staat", vertelt hij. "Maar dat is Amsterdam daar ligt alles in en op elkaar."

Ondanks de verrassingen in de grond is de werkman nog nooit op iets bijzonders gestuit. "Ik zit al vijftig jaar in de grond, maar meer dan een pijpenkopje heb ik nog nooit gezien."