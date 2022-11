Stad NL V 'Super Granny' Ina (75) gaat op het WK Powerliften nu voor de 140 kilo

Voor de 75-jarige Ina Koolhaas-Revers is geen uitdaging te groot. Komende zondag komt ze uit op het WK powerliften in Stanford, California. Ze traint vier keer per week, en leeft als een topsporter om haar record van 135 kilo deadliften te verbeteren. Haar geheim? "Plezier en discipline!"

Super Granny Ina is een soort apart, ze heeft talent, doozettingsvermogen en een goede coach. En ze wil haar record op het WK breken. "Het hangt ook altijd van het moment af, maar 140 kilo zou kunnen lukken." In een van de vele trainingen waarmee ze zichzelf vier keer per week al jarenlang afbeult, heeft ze het al gehaald. "Waarom zou je alleen ambitieus zijn als je jong bent", lacht ze. Ambitie Ze mag dan veel talent hebben, Ina krijgt het heus niet cadeau, legt haar chaco Jinga Gosschalk uit. "Het is een kwestie van veel trainen, goede voeding en supplementen, genoeg slaap en vooral een leven zonder stress". "En een goede coach, je moet het ook uit iemand kunnen halen.", lacht ze. Voor Supergranny Ina, is het allemaal één groot avontuur: "Dat ik dit nog mag meemaken op mijn 75ste!"

Amsterdam Blijf Fit!

De 75-jarige topsportster was eerder te zien in het AT5 ouderensportprogramma Ámsterdam Blijf Fit!'.

Dus wie in Ina's voetsporen wil treden: alle afleveringen kunt u online nog bekijken.