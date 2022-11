Flipperfanaten Jim en Hendrik klaar voor NK: "Vergt discipline en kast-inzicht"

Amsterdamse flipperaars maken zich op voor het Dutch Pinball Open, oftewel het Nederlands kampioenschap flipperen in Rotterdam. Drie jaar lang hebben de deelnemers op het toernooi moeten wachten, maar volgens Jim Jansen, van de Nederlandse Flipper Vereniging, was dat het absoluut waard. Het spel werd in coronatijd alsmaar populairder. "Het wordt één groot spektakel."

Flipperaars Jim Jansen en Hendrik Morskate staan aan de start van een spannend weekend. "Ik heb enorm veel zin in het NK. Helaas is het niet in Amsterdam maar in Rotterdam. Morgen begint het, 200 machines iedere speler moet 10 keer tegen elkaar. Zondag weten we wie er Nederlands Kampioen is geworden", aldus Jansen.

Of hij zelf die gelukkige is durft hij niet te zeggen. "Kijk, ik vind het leuk om te doen, zeker met een biertje. Ik zeg top drie, maar geen winnaar." Ook Morskate acht zijn kansen klein. "Realistisch gezien, nee."

Om te winnen moet je volgens de mannen echt wel een paar keer flipperen per dag. Het vereist dus discipline, maar ook fysiek uithoudingsvermogen en 'kastinzicht', aldus de flipperaars. "Elke kast is anders. De ene is leuker dan de andere. Deze 'Adams Family' vind ik leuk omdat hij humor heeft en genadeloos is. Er zit een magneet in die de bal zomaar een andere richting in laat gaan", vertelt Morskate.