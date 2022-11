Gemeente wijst kunstenaar aan voor monument Peter R. de Vries

Hurkmans is een van de vijf kunstenaars die een idee mocht laten zien aan een kunstcommissie, waar onder meer de familie De Vries en het Stadscuratorium onderdeel van uitmaken. De commissie koos unaniem voor haar idee.

Plek

Hurkmans mag het idee de komende maanden verder uitwerken, naar verwachting wordt begin volgend jaar bekendgemaakt hoe het werk eruit komt te zien. De gemeente laat daarnaast weten dat er nog een beslissing moet worden gemaakt over de exacte plaats van het monument.

De Vries werd in juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Negen dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis.