Station Zuid voor twee weken alleen bereikbaar met de metro: "Ingewikkelder dan verwacht"

Het was druk bij de servicebalie van de NS vanochtend op station Zuid. De komende twee weken rijden er geen treinen van en naar het station door werkzaamheden aan het spoor, en dat levert verwarde reizigers op.

Een toerist kijkt verward om haar heen. Ze zoekt de trein naar Schiphol, maar die is nergens te vinden. "Ik hoop dat ik voor de lunch nog bij Schiphol kan komen", reageert ze als ze hoort dat er geen treinen rijden. "En dat is verschrikkelijk, vijftien dagen."

Volgens de NS kunnen reizigers het beste met de metro naar Centraal Station of Lelylaan reizen. Wie richting de luchthaven wil moet overstappen op een andere trein. Vanaf CS is Zuid te bereiken met metro 52, een rit van tien minuten. De metro is gratis op het deel waar de trein niet rijdt.

De werkzaamheden duren tot een met zondag 27 november. Volgens de NS moeten reizigers wel rekening houden met meer drukte en een langere reistijd. "Plan goed vooruit in de app."