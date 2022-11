Ondernemers in West blij met beveiligers: "Goed begin, wel hopen op iets structureels"

Sinds deze week lopen er tussen half 4 's middags en 8 uur s avonds, twee extra toezichthouders op de Jan Evertsenstraat en de Kinkerstraat rond. De beveiligers zijn het resultaat van gesprekken tussen ondernemers uit beide straten en stadsdeel West over de veiligheid in de buurt. De ondernemers zijn blij met de hulp vanuit de gemeente. Toch hopen ze voor de langere termijn op een structurele aanpak.

Vlak voor de ontploffing van de geldautomaat in De Hallen, was de geldautomaat in de Primera om de hoek in de Kinkerstraat aan de beurt. Onder andere deze incidenten leidden tot een onveilig gevoel bij de ondernemers in de straat. "Er waren plofkraken, inbraken geweest een aantal dingen heel dicht op elkaar en we merkten ook een beetje de agressie, mensen met een kort lontje", aldus Valster.

"Drie jongens, we hebben ze op camera beeld, zijn hier naar binnen gegaan. Ze zijn de passage ingelopen en hebben met een grote koevoet deze grote deur opengebroken en de geldautomaat die hier stond tot ontploffing gebracht", vertelt Johan Valster, directeur van De Hallen in West, terwijl hij de plek aanwijst waar de geldautomaat stond. "Er komt geen nieuwe meer", laat hij weten. "Alles gaat toch steeds meer digitaal en een eindje verderop in de Kinkerstraat staat inmiddels een mooie geldwinkel."

Als voorzitter van de ondernemersvereniging van de Kinkerstraat zit Valster eens in de zoveel tijd aan tafel met de gemeente om te praten over de buurt. Onlangs kwam in die gesprekken ook de veiligheid ter sprake. Valster is blij dat de gemeente snel heeft gehandeld door beveiligers van een extern bedrijf in te huren. "Voor een overheidsinstantie is dat nog best snel gegaan. Ik ben blij dat we serieus zijn genomen."

Als vrouw die alleen in de zaak staat is ze blij met de extra mankracht, al hadden het er wat haar betreft meer mogen zijn. "Ik vind beveiligers een goed idee maar van mij part komen er 20." Ze maakt zich met name zorgen over de drukke tijd die eraan komt. "Nieuwjaar komt eraan, de feestdagen komen eraan. Dan houdt iedereen wel van een beetje van drank. Ook de vakanties komen eraan, dus nog meer jongeren gaan naar buiten en wat dacht je van het vuurwerk straks. Staat dan mijn auto hier nog wel veilig?"

Een eindje verderop in de Jan Evertsenstraat lopen ook twee beveiligers rond. Hoewel plofkraken er uitbleven, gebeurden er wel andere straatincidenten. "Wel drie keer per week. Laatst nog twee jongens van een jaar of 16 die ruzie hadden met elkaar. Ze sloegen hun helmen kapot tegen elkaar", zegt ondernemer Sef Erdogan.

Sufian Alariach, eigenaar van theebar T's is blij met de inzet van de gemeente. "Vorig jaar moesten we het nog vanuit de BIZ betalen, maar fijn dat de gemeente nu ook zelf ziet dat het nodig is." Al noemt hij de beveiligers liever 'gastheren'. "We vinden dat belangrijk om te benadrukken omdat het natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel is in de Jan Eef."

De proef van de gemeente duurt tot half januari. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "Met de donkere dagen is het fijn, maar natuurlijk zien we liever dat er wat meer toezicht wordt gehouden op de raddraaiers die voor overlast zorgen. Maar één stap tegelijk. Dit is een goed begin, hopen dat het wordt doorgepakt en er structureel iets komt", aldus Alariach.