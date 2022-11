Zandvoort nu echt Amsterdam Beach? 'Amsterdamse' feestverlichting zorgt voor verbazing

Althans, dat vinden sommige inwoners. Zandvoorter George Brouwer laat zich uit: "We hadden altijd traditionele kerstverlichting met drie visjes. Ons wapen ís namelijk met drie visjes. Nu staan er drie keer twee visjes in een kruis onder elkaar. Dat zijn gewoon de Amsterdamse kruizen", foetert hij.

Peter Tromp van de ondernemersvereniging Zandvoort is een van de initiatiefnemers van de verlichting. De andreaskruisen wijst hij naar het land der fabelen. "Naar mijn overtuigingen zijn het gewoon drie haringen. We hebben het marketinglogo gebruikt van Zandvoort Marketing, zij zijn hier namelijk nauw bij betrokken. Ik vind het logo helemaal niet op het Amsterdamse wapen lijken."

Geen Amsterdam Beach

Toch lijkt de badplaats steeds meer onderdeel te worden van de stad. Het dorp is al omgedoopt tot 'Amsterdam Beach', en daar gaan volgens George de nekharen van de ras-Zandvoorders van overeind staan. "Wij zijn daarop tegen. Zandvoort is Zandvoort óf Zandvoort aan Zee. Niet Amsterdam Beach."

Voor George hoeft de verlichting niet per direct weggehaald te worden: "Als dat dit jaar niet haalbaar is, bon bon bon... Dan zien we dat door de vingers. Maar ik hoop dat het volgend jaar anders is."

Op sociale media is de discussie over de verlichting inmiddels losgebarsten, en daar zijn de meningen verdeeld. Overigens is niet iedereen even kritisch. "Ik denk dat er geen toerist zal zijn die zich gaat afvragen waarom er twee in plaats van drie visjes op staan. Ik vind het fijn dat de verlichting is opgehangen. Ziet er gezellig uit."