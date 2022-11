Meer dan 600 kilo illegaal vuurwerk gevonden in loods in West

In een loods in West heeft de politie 601 kilo aan professioneel vuurwerk gevonden. De voorraad bestond onder meer uit cakeboxen en een grote hoeveelheid cobra's. Kort na de vondst is een 58-jarige man aangehouden.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor door een melding van een anonieme tipgever. "Je wil je niet voorstellen wat er had kunnen gebeuren als dit vuurwerk was ontploft", zegt een woordvoerder van de politie. "We zijn dan ook blij dat iemand dit gemeld heeft."

Het vuurwerkverbod dat sinds dit jaar in de stad geldt, verbiedt alleen het afsteken daarvan. Het bezitten en kopen van consumentenvuurwerk is nog wel legaal. Dat geldt niet voor het professioneel vuurwerk dat in deze loods gevonden werd, zegt de politie, dat benadrukt dat de opslag hiervan 'een groot gevaar is voor de samenleving'.