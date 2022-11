Krakers pand Russische miljardair winnen kort geding en mogen blijven

Het kort geding werd vorige week aangespannen door Volozj. De miljardair is de oprichter van de Russische zoekmachine Yandex. Mede door dat bedrijf, dat voor de Russische overheid zoekresultaten manipuleerde, staat Volozj nu op de Europese sanctielijst, waardoor zijn bezittingen en tegoeden in Europa op dit moment zijn bevroren.

Volozj kocht het huis via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, waardoor het lang onder de radar bleef. NRC en De Groene Amsterdammer ontdekten dat de Rus achter de constructie zat. Door slordigheid van Volozj is via de notariële akte te achterhalen dat hij de eigenaar is.

Ook de krakers, die het pand sinds drie weken bezetten, kregen lucht van dat nieuws. Naar eigen zeggen kraken ze het pand 'ter ondersteuning van Oekraïense en Russische anarchisten die tegen hun staat vechten'.

Volozj wil dat de krakers vertrekken en spande vorige week een kort geding aan. De krakers blijven voorlopig waar ze zitten. Ze vermoeden dat Volozj het pand, dat al sinds 2020 verbouwd wordt, uiteindelijk zal verhuren.

De advocaat van Volozj zegt dat de ondernemer het huis wel degelijk voor zichzelf wil gebruiken. Hij woont weliswaar in Rusland, maar omdat een groot deel van zijn activiteiten in Europa zouden liggen, zou hij vaak in Amsterdam afreizen.