Evenementenvergunningen puinhoop: soms zelfs ná afloop gepubliceerd

De gemeente overtreedt de regels rondom het verstrekken van evenementenvergunningen. Uit een steekproef van AT5 onder beeldbepalende festivals in 2022 blijkt dat Amsterdam regelmatig vergunningen te laat verstrekt, en soms pas maanden na afloop van het evenement publiceert. Bezwaar maken als omwonenden heeft door het handelen van de gemeente praktisch gezien geen nut, omdat de feestende massa al is vertrokken. "Dat betekent eigenlijk dat Amsterdammers onvoldoende rechtsbescherming hebben", zegt advocaat Mark van Weeren, gespecialiseerd in dit thema.

Officieel moeten grote evenementen met meer dan tweeduizend bezoekers uiterlijk zes weken van te voren vergund worden. Een organisator is verplicht om op 1 oktober in het jaar vóór het evenement plaatsvindt al een vooraankondiging te doen bij de gemeente. De daadwerkelijke vergunningsaanvraag moet 16 weken voordat de opbouw start ingediend worden. Bij het verlenen en publiceren van een vergunning houdt de gemeente zich regelmatig niet aan de termijnen, zo blijkt uit onderzoek van AT5. Uit een steekproef onder beeldbepalende festivals in de stad die dit jaar plaatsvonden, blijkt dat vergunningen in veel gevallen veel te laat worden verleend en vaak nog later worden gepubliceerd. In sommige gevallen was de publicatie pas maanden ná het evenement. Organisatoren houden zich wél aan de regels en vragen in bijna alle gevallen op tijd een vergunning aan, zo blijkt uit de steekproef. Paarden Het ging dit jaar onder andere fout op het Museumplein. Vanaf vrijdag 30 september galoppeerden drie dagen lang paarden over het veld tijdens het evenement Polo Amsterdam. Op het drukste moment werden er maximaal 3000 bezoekers verwacht en dus moest er een vergunning worden verleend door de gemeente. Maar die verleende vergunning wordt pas ná afloop van het evenement gepubliceerd. Bezwaar maken als omwonenden was hierdoor kansloos. "Dat betekent eigenlijk dat ze onvoldoende rechtsbescherming hebben. Iedereen heeft het recht om een bezwaar in te dienen tegen een besluit van de overheid. Dat kan eigenlijk niet als een dag voor het evenement de vergunning er pas is", reageert Van Weeren, werkzaam bij advocatenkantoor Blenheim.

Ook op het NDSM-terrein ging het dit jaar fout: daar vond van 15 tot en met 17 april het festival DGTL plaats. Een dag voor het feest losbarst, verleent de gemeente de vergunning aan de organisator. Begin oktober, bijna zes maanden na het festival, publiceert de gemeente de vergunning pas online. Het maanden te laat publiceren is geen uitzondering blijkt uit onze steekproef: dat gebeurde ook bij onder meer festival de ZON, Pleinvrees én Festifest. Ook bij onder meer Loveland, Guilty Pleasure, Amsterdams Verbond en Het Vrije Westen worden de termijnen rondom verstrekken en publiceren overschreden. Westerpark Bewoners rondom het Westerpark zijn het inmiddels goed zat. "Bij de grote drie ging het dit jaar fout: Milkshake was wel zes weken vooraf gepubliceerd, maar wij kregen de vergunning pas twee maanden later nadat we deze hadden opgevraagd. Bij de Rollende Keukens en Awakenings kwamen de vergunning een paar dagen voor het evenement. Dat betekent dat bezwaar maken geen enkele zin heeft want het evenement is al voorbij", zegt Diego Pos van Vrienden van het Westerpark. Advocaat Van Weeren pleit voor een nieuwe aanpak bij de gemeente. "Ik denk dat de gemeente eerder kenbaar moet maken dat er een vergunning aan zit te komen. Publiceer bijvoorbeeld 30 dagen vooraf dat je bezig bent met het voorbereiden van een vergunning. Geef aan wat de geluidsbelasting is, hoe lang het evenement duurt. Zo kunnen mensen hun zienswijze indienen. Dan weet de gemeente ook wie die mensen zijn en zodra de vergunning verleend wordt, kunnen ze de deze ontvangen en bezwaar maken als ze dat willen."

Quote "Wij komen altijd te laat omdat die vergunningen te laat worden gepubliceerd, het voelt als rechtsongelijkheid" Diego Pos, Vrienden van het Westerpark

Pos: "Je wordt moedeloos. Ik ben niet van de complotten, maar dit speelt al jaren. Doen ze dit met opzet? Ik denk dat het onkunde of onderbemanning is. Wat je wel ziet is dat de overheid wel luistert naar de evenementenbranche, die heeft veel betere toegang tot de Stopera. Wij komen altijd te laat, omdat die vergunningen te laat worden gepubliceerd. Het voelt als rechtsongelijkheid." Evaluatie De gemeente zegt in een reactie het te laat verlenen en publiceren van vergunningen voor evenementen onwenselijk te vinden. Wel zegt een woordvoerder dat het in de meeste gevallen goed gaat. Corona, personeelstekorten en enorme hoeveelheden vergunningen zijn de oorzaak van de problemen. Binnenkort komt de gemeente met een evaluatie van het vergunningenbeleid.

Heb je een (anonieme) tip, ervaring of informatie die je graag zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met journalist Nicolaï Brannan of mail naar [email protected]