Winterkouderegeling daklozen vanaf morgen open: "Medisch onverantwoord om buiten te slapen"

De winterkouderegeling voor dak- en thuislozen in Amsterdam gaat morgen van start. Dat houdt in dat er extra slaapplekken beschikbaar komen voor daklozen die niet in staat zijn om alternatieven voor onderdak te vinden bij aanhoudende winterkou. De temperatuur daalt dusdanig dat de vier grote steden hebben besloten om de regeling in te laten gaan.