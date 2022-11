Al 26 jaar leven in een woongemeenschap, wat kunnen moderne initiatieven daarvan leren?

Door krapte op de woningmarkt ontstaan er steeds meer gezamenlijke woonprojecten. Toch zijn woongemeenschappen niet nieuw. Al sinds de hippietijd in de jaren '60 wonen mensen op verschillende plekken in de stad met elkaar samen. Sommigen houden het al tientallen jaren met elkaar uit. Wat kunnen nieuwkomers van hen opsteken?

"Cijfers van woongroepen zijn er niet", vertelt Peter Bakker van de vereniging Gemeenschappelijk Wonen. "Dat komt omdat niet alle woningdelers bij een vereniging zijn aangesloten." Toch heeft hij het lijstje op hun website wel degelijk langer zien worden de laatste jaren. In Amsterdam zijn onder andere 'De Warren' en 'De Torteltuin' nieuwkomers. Dit zijn voorbeelden van wooncoöperaties. "Een vorm van collectief wonen, waarbij betaalbaar wonen de basis is", vertelt Clemens Mol van Stichting Woon! Deze manier van wonen zit in de lift. Toch zijn initiatiefnemers van wooncoöperaties nog niet echt bezig met wonen, maar met het bouwen en realiseren. Zo blijkt het moeilijk om het geld bij elkaar te krijgen. De banken financieren maar een deel zoals ze dat ook bij koop en huur doen. Daarnaast is het bij banken nog te onbekend. In Duitsland gaat het veel makkelijker, daar zijn wooncoöperaties al jaren een succes", aldus Mol.

Normen en waarden Maar woongemeenschappen in Amsterdam zijn geen nieuw fenomeen. "Woongemeenschappen bestaan al sinds de jaren 60. De meesten baseren zich op bepaalde waarden, zoals duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid", zegt Mol. Volgens Daan Savert, een bewoner van het Jeanette Noëlle-huis in Amsterdam Zuidoost, één van de oudste woongemeenschappen van de stad, zijn die waarden essentieel. "Wij zijn het heus niet altijd met elkaar eens, maar we hebben toch een soort ideaal waar we ons omheen verzamelen. Dat maakt dat we dingen van elkaar willen accepteren. Een gezamenlijke waarde maakt het meer dan leuk om met elkaar in huis te wonen".

Enkele waarden van de gemeenschap zijn het geloof, goed doen voor naasten en actievoeren. Zo wordt er dagelijks gebid in de kapel, bieden de bewoners onderdak aan ongedocumenteerden en bedenken ze acties tegen de opwarming van de aarde, wapenhandel en kernwapens. "Wij proberen iets te doen wat hopelijk bijdraagt aan een goede wereld", aldus Margriet. Bewoner Frits ter Kuile hoort bij de langstzittende garde van de groep. Hij woont al 26 jaar in het Jeanette Noëlhuis en liet er ook zijn twee kinderen opgroeien. "Ze vonden het geweldig al die mensen om hen heen. Ook handig, want een oppas was niet nodig."

Een andere diep gewortelde woongemeeschap in de stad is de Bagwhan Commune. Middenin de Pijp wonen 21 Amsterdammers samen in een oud schoolgebouw. Ze noemen zichzelf Sannyasins omdat ze aanhangers zijn van de Indiase goeroe Osho. De goeroe overleed in 1990, maar in de commune worden zijn levenslessen nog altijd nageleefd en ook zijn meditatietechnieken zijn dagelijkse kost voor de bewoners. De Engelse Prabuddha kwam 7 jaar geleden in de commune wonen, omdat hij dichter in de buurt wilde zijn bij andere Osho-aanhangers. Ook wilde hij zo vaak mogelijk kunnen mediteren als hij zelf wilde. "Toen ik begon met mediteren en ik meer in contact wilde staan met mijn eigen energie, merkte ik dat mensen daar oncomfortabel van werden. Hier in de commune had ik gelukkig een hele andere ervaring."

Een strak schoonmaakschema helpt de bewoners om de gezamenlijke, douche, keuken en woonruimte leefbaar te houden. Een niet onbelangrijk punt voor de onderlinge harmonie in de groep. "Je kan niet allemaal spullen op de tafel laten liggen. Daar word je je wel bewust van." Toch is het vooral de spiritualiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid wat de gemeenschap in stand houdt. "Ik word soms gek van sommige mensen, maar Osho leert mij dat zij slechts een trigger zijn voor een conflict in mijzelf. Zij kunnen mij dus waarschijnlijk het meest leren over mijzelf.

De doorgewinterde gemeenschapbewoners kijken positief naar de nieuwe initatieven op de woningmarkt. "Het is door een kwaad gekomen, maar ik denk juist yes eindelijk gebeurt dit", vertelt Nikki van Apeldoorn van het Jeanette Noëlhuis. "Je ziet ook dat er heel veel eenzaamheid is in de wereld. Zeker in de covidperiode. Dus ik denk dat dit iets heel moois zou kunnen brengen."