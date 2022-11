Gemeente wil openbare gebouwen in Jordaan openen als toiletten tijdens Koningsdag

De gemeente is in gesprek om gemeentelijk vastgoed in de Jordaan open te stellen als openbare toiletten tijdens Koningsdag. Volgens het college is het niet mogelijk om extra toiletten te plaatsen in de wijk vanwege de beperkte ruimte.

Dat laten wethouders Touria Meliani (Evenementen) en Melanie van der Horst (Openbare ruimte) weten aan de raad. D66 en VVD stelden vragen aan het college naar aanleiding van een verhaal van AT5 over Jordanezen die boos waren op de vele wildplassers tijdens Koningsdag.

Wildplassers een 'verbeterpunt'

Tijdens Koningsdag waren er door de gemeente in het centrum en in Zuid 275 openbare toiletvoorzieningen neergezet. Vanwege de grote hoeveelheid klachten ziet het college voor Koningsdag volgend jaar de wildplassers in de binnenstad als 'verbeterpunt'. Veel extra toiletten zijn alleen waarschijnlijk niet mogelijk. "De gemeente loopt in de Jordaan in de openbare ruimte tegen de grens aan van wat op straat aan toiletvoorzieningen geplaatst kan worden", aldus de wethouders.

Daarom wordt nu het gesprek gevoerd of het mogelijk is om de toiletten in het gemeentelijk vastgoed open te stellen voor mensen met hoge nood. "Een voorwaarde is daarbij wel dat dit op loopafstand moet zijn van de drukste straten in de Jordaan tijdens Koningsdag." Dit zijn bijvoorbeeld de Westerstraat en de Elandsgracht.

Veel klachten uit Zuid

Volgens de gemeente was de Jordaan niet de enige buurt waar veel werd wildgeplast. Ook uit Zuid, voornamelijk bij het Olympisch Stadion en de RAI, kwamen veel klachten binnen. Dit jaar werden daar al extra toiletten geplaatst, maar de gemeente gaat kijken of er voor aankomende Koningsdag nog meer toiletvoorzieningen geplaatst kunnen worden.