Van vieze opmerkingen tot verkrachting: ''Lastig dat veel mensen niets erover zeggen''

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kent veel verschillende vormen en kan zowel online als offline plaatsvinden. ''Het kan zijn dat iemand je naroept op straat, dat iemand iets tegen je zegt dat je niet prettig vindt, maar het kan ook zijn dat iemand je aanraakt op plekken die je liever niet wilt, zoals je borsten, je billen of je penis'', legt De Haan uit. ''Maar het kan ook zijn dat je verkracht wordt, seksueel misbruik meemaakt of seksueel uitgebuit wordt.''

Amsterdammers die we op straat spreken, herkennen zich in de cijfers. ''Eén van de naarste dingen die ik heb meegemaakt was tijdens het uitgaan'', vertelt een jongen op de Postjesweg. ''Dat ik aan het dansen was met iemand en dat ik echt zijn hand uit mijn broek heb moeten trekken.''

Twee meiden in het Vondelpark vertellen dat ze gebruik maken van een speciale app om te zien of iedereen van de vriendengroep veilig thuis is gekomen na een avondje stappen. Want dat lijkt helaas niet altijd vanzelfsprekend. ''Ik heb een keer gehad dat ik in de nacht naar huis fietste en dat dan een man opeens voor mijn fiets ging staan.''

''Wat ik wel heel lastig vind is dat veel mensen niets erover zeggen en het gewoon normaal vinden, waarbij de personen waarmee dat is gebeurd gewoon niets eraan doen'', merkt een jongere op. ''En over een aantal jaren dan zit je er nog steeds mee.''