Misdaad NL V Beelden van plofkraak aan Tussen Meer

Rechtop in hun bed zitten ze, de bewoners van Tussen Meer in Osdorp als op 16 juli drie keiharde knallen te horen zijn. Het blijkt een plofkraak te zijn. In Bureau 020 deze week de beelden van het incident, waarop de knallen en de verdachten te zien zijn.

De twee verdachten komen op de vroege ochtend van 16 juli aanrijden op een BMW scooter. Ze halen een tas uit hun scooter en halen daar wat spullen uit. Een van de twee doet vervolgens iets bij de geldautomaat. Even later volgt een eerste keiharde knal. De twee rennen naar de automaat, en vlak nadat een van de twee daar weer vandaan is gerend, volgt er een tweede grote explosie. En nog wat later volgt knal nummer drie. Kort hierna rijden de twee weer weg op de scooter. De politie wil in het belang van het onderzoek geen uitspraken doen over een mogelijke buit. "De schade aan de automaat en de impact op de buurt zijn bij een plofkraak als deze logischerwijs enorm", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Wij willen dan ook graag weten wie de verdachten op de beelden zijn."

De scooter waarop de twee aankwamen en wegreden

Hinkende verdachte En die verdachten zouden aan meerdere dingen te herkennen kunnen zijn. Bijvoorbeeld aan de donkere BMW-scooter, waar een gestolen nummerbord op zat. Dan iets ander opvallends: een van de verdachten gaat er na de laatste klap een beetje hinkend vandoor. Op eerdere beelden is te zien hoe hij door zijn enkel gaat. Bij diezelfde verdachte vallen ook zijn spierwitte sneakers met oranje of rode details op. En ook zijn even de ogen van die verdachte te zien. "Alle informatie over de verdachten, van wie een dus mogelijke hinkte na de plofkraak, is welkom", zegt De Vries. "Dat geldt ook voor informatie over de scooter met gestolen kentekenplaat of andere tips over de plofkraak.