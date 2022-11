Kijken naar koppen: Kroeg vol Mexicanen door het dolle na gemiste penalty

Dinsdag trapte Mexico en Polen hun eerste duel in de groepsfase van het WK af. In Coco's Outback aan het Thorbeckeplein werd er door fans van beide ploegen reikhalzend uitgekeken naar de wedstrijd. De aanwezige fans uit Polen zijn flink in de minderheid: de kroeg wordt gedomineerd door Mexicanen, die uit hun dak gaan wanneer Robert Lewandowski een penalty mist.

Al voor de aanvang van de wedstrijd was er een hoop tumult over die andere wedstrijd in Groep C. Saudi-Arabië won daarin met 2-1 van topfavoriet Argentinië. Door die megastunt er voor Mexico of Polen een grote stap worden gezet, naar misschien wel groepswinst. Hoewel het Sportcafé voornamelijk uitpuilde met dolenthousiaste Mexicanen, waren er ook twee Poolse fans te vinden.

Polen heeft het knap lastig in de eerst helft en weet geen antwoord te vinden op de drive van het Mexicaanse team. Met een 0-0 ruststand gaan beide ploegen aan de thee, maar de Poolse fans zijn er niet gerust op. Hun hoop is gevestigd op goalgetter Lewandowski. Alhoewel hij, tot verbazing van velen, nog nooit gescoord heeft op een WK.

'No era penal!'

Met een strafschop aan het begin van de tweede helft krijgt de spits van FC Barcelona een uitgelezen kans om van die hatelijke 0 af te komen. Voor veel Mexicanen zal een penalty tegen krijgen op een WK doen terug denken aan 2014. Toen Nederland tegen Mexico, in het oog van de Mexicanen, een ‘onterechte’ penalty kreeg en uiteindelijk een ronde verder ging. Ook nu een twijfelachtige beslissing, maar het gejuich is groot als Lewandowski de penalty mist. Nog altijd geen WK-goal voor hem.