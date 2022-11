Chabrani wint kort geding: gemeente moet huurcontract aanbieden voor kickboksschool

Kamal Chabrani mag zijn sportschool alsnog naar het Westerpark verhuizen. In een kort geding oordeelde de rechter dat de gemeente verplicht is een huurcontract aan de kickbokstrainer te verlenen.

"Eerlijkheid duurt het langst", vertelt Chabrani een paar uur na de uitspraak aan AT5. "Je kunt gelijk hebben, maar gelijk krijgen is toch wel even anders."

Het gesteggel tussen Chabrani en de gemeente is nu bijna een jaar bezig. Voormalig wereldkampioen Chabrani, die een nieuw onderkomen voor zijn sportschool zocht, had kort daarvoor een mondeling akkoord gesloten met Chakuriki Gym, die op dat moment een pand aan de Van Hallstraat huurde. Chabrani mocht het huurcontract voor een bedrag van 50.000 euro overnemen.

Juridisch gevecht

Toen later bekend werd dat kledingmerk Patta met een bod van 90.000 euro was gekomen om het contract over te nemen, wilde Chakuriki van die afspraak af. Het leidde tot een juridisch gevecht, waarin het gerechtshof uiteindelijk besliste dat Chabrani het eerst een overeenkomst sloot en daarmee dus degene was die recht had op het huurcontract met de gemeente.

Ondanks de uitspraak van het hof kreeg het verhaal nog een staartje. De gemeente wilde het contract namelijk niet aan Chabrani toekennen, maar een nieuwe procedure starten waarbij ook andere partijen zich konden aanmelden.