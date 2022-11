Kijken naar koppen: Duitsers schamen zich kapot na afgang tegen Japan

Woensdagmiddag werkte ook Duitsland het eerste groepsduel op het WK af. In de Berlijns geïnspireerde woonkamer van c afé Brecht op de Weteringschans werd de beamer tevoorschijn gehaald en stonden de bratwurst en apfelstrudel klaar. Alles voor een mooie voetbalmiddag, want ja, Japan, dat is een eitje: "3-0 moet wel lukken!" Niets bleek minder waar.

Tot tevredenheid van de bezoekers begint de Manschafft prima aan de wedstrijd. Het vele balbezit resulteert nog niet direct in een regen aan kansen, maar na 30 minuten spelen veert het publiek op als Duitsland een penalty krijgt en de 1-0 binnen schiet. Drie mannen in het café pakken hun halve liter bier tevoorschijn en proosten er flink op los. Een makkie voor de Duitsers, zo lijkt het.

Begin tweede helft is er opnieuw een grote kans voor Duitsland, maar de Jappaners weren zich kranig en komen steeds beter in de wedstrijd, zo ziet ook een supporter: "Japan wordt met de minuut beter, de wedstrijd is nog niet gespeeld."

Scheisse!

En dat blijkt, want naarmate de wedstrijd vordert kantelt de wedstrijd. Japan maakt de terechte 1-1 en dus staan beide ploegen weer in evenwicht. Frustratie allom in het cafe, op de eerste rij kan een man zijn ogen niet geloven en schreeuwt het uit. Als Japan niet veel later ook nog de 1-2 op een formidabele manier tegen de touwen schiet is de wanhoop echt nabij. Het wordt nog even spannend, maar Duitsland verliest en krijgt een flinke dreun te verwerken. De schaamte is van de gezichten af te lezen, teleurgesteld verlaat het publiek het café.