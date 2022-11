Stad NL V Kijken naar Koppen: Portugezen uitzinnig na zege op Ghana

Tientallen Amsterdamse Portugezen keken samen in de Associação Portuguesa de Amesterdão aan het Orteliuspad in West naar de wedstrijd van hun thuisland tegen Ghana. En het werd een feestje. Portugal won van 3-2 van Ghana. En AT5's Kijken naar Koppen-ploeg was erbij.

Het was een spannende wedstrijd tussen de twee. De eerste helft vielen er geen doelpunten en werd er in de rust zelfs geroepen dat de grote Cristiano Ronaldo maar gewisseld moest worden. Dat gebeurde niet en Ronaldo was het zelf die in de 65e minuut scoorde via een penalty.

Daarna gaat het snel en scoren de ploegen aan de lopende band. Het werd weer spannend nadat Ghana gelijk maakte, maar vijf minuten later wisten de Portugezen weer op voorsprong te komen. Twee minuten later was het helemaal feest bij de Portugese stichting: 3-1. Game-over zou je zeggen. Maar niet voor de Ghanezen, want vlak voor tijd werd het 3-2. Billenknijpen dus, maar het bleef hier bij. En het was nog lang onrustig in de Associação Portuguesa de Amesterdão.