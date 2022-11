Opkomst Huis van Oranje valt tegen, kaarten nu gratis aangeboden

Wie vanmiddag in de Johan Cruijff Arena naar Nederland - Qatar wil kijken, kan daarvoor een gratis kaartje bestellen. Dat heeft te maken met de opkomstcijfers tijdens de vorige wedstrijden. Die vallen zo erg tegen, dat het de vraag is of de KNVB het evenement na vanavond – als Nederland wel doorgaat naar de laatste zestien – blijft organiseren.

Waar de eerste wedstrijd nog vanuit de AFAS Live bekeken werd, wordt de rest van het Oranje-evenement in de Arena georganiseerd. Op de wedstrijd tegen Ecuador kwamen vrijdag 30.000 bezoekers af, terwijl er ruimte is voor 55.000 fans. Woordvoerder Daan Schippers van de KNVB wil officieel niet over tegenvallende cijfers spreken. "Maar", geeft hij toe, "we hadden op meer gehoopt. 30.000 is een aantal waar we trots op zijn, maar we hebben liever een volle Arena."

Verlies

De prijzen, van een entreebewijs variëren per plek en kosten tussen de 17,50 en 72,50 euro. Er kunnen ook tafels gereserveerd worden. Een veldtafel voor zes personen kost 499,50 euro, voor een tafel voor twaalf personen betaal je het dubbele.

De lage opkomst zorgt ervoor dat de uitgaven voor het evenement voorlopig hoger zijn dan de inkomsten. Het is de vraag of er nog iets verdiend wordt aan de kaartjes die nu aangeboden worden. Op het internet zijn kortingscodes te vinden waarmee je gratis een ticket kunt kopen. Volgens de KNVB gaat het in dit geval om kaarten die in het bezit zijn van een commerciële partner.

De tegenvallende opkomst kan volgens Schippers meerdere oorzaken hebben. "Allereerst heeft Nederland een mindere loting: we zitten in een poule zonder aansprekende tegenstanders. Daarnaast beginnen de wedstrijden op een ongelukkig tijdstip (17.00 uur, red.). Bovendien gaat het natuurlijk ook gewoon om een nieuw evenement met naast voetbal ook optredens. Een concept dat we in Nederland misschien nog niet gewend zijn."

Sinterklaas

Volgens Schippers waren er vooraf ook genoeg redenen te bedenken waarom Huis van Oranje wel een succes zou kunnen worden. "Dit WK wordt voornamelijk vanuit Nederland beleefd. We wilden Nederlanders daarom een mooie gelegenheid bieden om met duizenden mensen naar Oranje te kijken."

Of er na vanavond nóg een WK-wedstrijd in de Arena te volgen is, is dus nog maar de vraag. Plaatst Nederland zich vanavond tegen Qatar voor de achtste finale, dan speelt het de volgende wedstrijd in het weekend vlak voor pakjesavond. Omdat het de verwachting is dat veel mensen dan Sinterklaas vieren, twijfelt de KNVB nu of het evenement dan wel door moet gaan. Het betekent niet dat er daarmee definitief een einde komt aan het Huis van Oranje. "Misschien groeit de belangstelling als Nederland verder komt in het toernooi", zegt Schippers.