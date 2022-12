Wel of geen versiering tijdens het WK? De Straten in Blauwe Zand

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in Blauwe Zand in Noord.

Blauwe Zand, ook wel bekend als Tuindorp Buiksloot, staat bekend om de altijd hoog oplopende oranje-koorts rondom kampioenschappen waar het Nederlands elftal aan meedoet. Maar hoe is dat tijdens dit omstreden WK in Qatar?

Bart uit de Vlielandstraat is helemaal in de stemming, ondanks dat hij geen vlaggetjes heeft opgehangen in de straat. De kou is de hoofdoorzaak en dat vindt hij stiekem toch wel jammer. Zijn buurman Cocke is voor AT5 geen onbekende. Tijdens het EK van 2000 zaten we naast Cocke op de bank toen Oranje verloor van Italië na een dramatisch slechte strafschoppenreeks. Cocke durft dit jaar nog wel een belofte te doen: “Louis als je kampioen wordt, spring ik de gracht in”.

Aan de andere kant van het dorp vertellen de twee zussen Henny en Fietje, gekleed in het oranje, hoe zij dit WK aanvliegen. Buiten en binnen is de oranje-sfeer helemaal aanwezig. Het brengt de zussen bij elkaar en Henny is vol lof over "Van Gaaltje". Een voorspelling durven ze nog niet doen, want "Ik heb toch nooit gelijk", aldus Fietje. Eén ding weet Henny wel zeker "We hebben de mooiste straat van Amsterdam!".

Tot slot zijn we bij initiatiefnemers Gijs en Guus. Zij hebben ervoor gezorgd dat de andere kant van het dorp volledig in WK-stemming is want het is er versierd! Gijs geeft een inkijkje hoe het versieren in z'n werk gaat: "Je vraagt toestemming of iedereen het goed vindt en degene die het niet goed vinden hebben pech gehad". Ze benadrukken dat iedereen de wedstrijden lekker alleen thuis kijkt. Gijs heeft hoop "Als ze in ieder geval maar verder komen dan de eerste poule". De vlaggetjes hebben wel wat los gemaakt omdat sommige overlast ervaren. Guus heeft wel een voorspelling "Ik hoop dat we in de finale komen met de Duitsers en ze helemaal wegspelen". Het is in ieder gezellig in de buurt en de sfeer zit erin.

