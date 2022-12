Deze maand in Bouw Woon Leef: wat maakt een goed woongebouw?

Het is december en dat betekent dat we weer terugblikken op het jaar en de woongebouwen die dit jaar in de stad zijn opgeleverd. Daarbij worden de hoogstandjes in Amsterdam jaarlijks beloond met allerlei prijzen. Zo worden onder meer de Zuiderkerkprijs, Amsterdamse Nieuwbouwprijs en de Amsterdamse Architectuurprijs uitgereikt als bekroning van die kwaliteit. Maar… wat maakt nou eigenlijk een goed woongebouw? Welke eigenschappen zorgen ervoor dat experts en inwoners van de stad een woongebouw waarderen? Bouw Woon Leef zoekt dat deze maand uit.

In 2022 wordt de Zuiderkerkprijs voor de 25e keer uitgereikt. Ook de Amsterdamse Architectuurprijs en de Amsterdamse Nieuwbouwprijs gaan al een tijdje mee; die vieren dit jaar de 15e editie. Als we iets kunnen leren van de Amsterdamse gebouwen die door de jaren heen in de prijzen vielen, dan is het wel dat kwaliteit verder gaat dan alleen esthetiek. Met andere woorden: een gebouw moet dus niet alleen mooi of indrukwekkend zijn om te zien, het moet ook qua woonconcept en functies genoeg te bieden hebben. Daar zijn zowel de professionals als de Amsterdammers het over eens.

In het geval van de Zuiderkerkprijs is het een vakjury die de prijswinnaar bepaalt. Daarbij wordt gekeken naar het maatschappelijk belang van een woongebouw: wat voor functies en faciliteiten brengt het mee naar de buurt? Is daarvoor een openbare ruimte ontworpen? En hoe is het woonprogramma ingericht; is dat wel divers (bijvoorbeeld een mix met verschillende woningtypen- en plattegronden) genoeg? Maar ook de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, waarbij de winnaar wordt gekozen door de ‘gewone’ Amsterdammer, zegt natuurlijk veel over wat we beschouwen als een kwalitatief goed woongebouw. Uiteindelijk moet het natuurlijk ook gewoon prettig wonen zijn! Als je kijkt naar de prijswinnaars door de jaren heen, zul je zien dat hun meningen helemaal niet zoveel verschillen van de professionals.