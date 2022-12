Van blowverbod tot stay away-campagne, dit vinden bewoners van nieuwe Wallenmaatregelen

"Een tevreden roker is geen onruststoker", zegt coffeeshophouder Joachim Hels namens de Bond van Cannabis Detaillisten. Over een blowverbod op straat valt met hem nog te praten, maar vanaf vier uur 's middags geen take away-wiet meer verkopen, dat is volgens hem een recept voor nog meer ellende op straat. "Je moet meer handhaven op onaangepast gedrag", vindt Helms.



"De handhaving? Ik zie ze nooit dus hoe gaan ze dat doen met dat blowverbod? Prachtig verhaal, maar ik wens ze veel succes", zegt Oscar Coster van café Old Sailor. Het weren van vrijgezellenfeesten en het mogelijk verbieden van kroegentochten, zijn werkgever is er niet van afhankelijk, maar dat is voor veel andere kroegen anders: "Dat is toch een belangrijke bron van inkomsten."

"Alles moet hier kunnen. Ik denk: doe het in je eigen stad, doe het voor je eigen deur. Maar ja, daar kan het dus vaak niet", zegt Wallenbewoner Ed Huijg. Hij vindt het pakket aan maatregelen weer een stap in de goede richting, maar nog steeds onvoldoende. Volgens hem moet er echt iets gedaan worden aan "het volume" van het aantal toeristen op de Wallen.