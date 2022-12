Het WK is lekker op stoom, en ook de Ajacieden in Oranje gaan morgen de eerste "do-or-die-wedstrijd tegen de VS spelen. Kale & Kokkie bespreken in deze podcast het WK in Qatar en houden ondertussen de ontwikkelingen bij de Ajax-selectie in Marbella in de gaten. "Onze voorspelling voor morgen? Nederland gaat eruit tegen de VS."