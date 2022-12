Woning in Buitenveldert overvallen door tweetal met vuurwapen

Een woning aan de Nedersticht in Buitenveldert is zondagavond door twee personen met een vuurwapen overvallen. Bij de overval vielen geen gewonden.

De overval gebeurde rond 19.40 uur. De politie doet onderzoek naar de zaak. Of er buit is gemaakt door het duo is nog niet duidelijk. Ook is er over de signalementen van de twee nog niets bekend.

De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van de woningoverval zich te melden. Omwonenden met dashcams of videodeurbellen worden gevraagd om de beelden te delen met de politie.