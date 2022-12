Stad NL V De Straten bij Startblok Elzenhagen: “Ik zou nooit meer ergens willen wonen waar ik mijn buren niet ken"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we aan het J.H. Hisgenpad in Noord.

Aan het J.H. Hisgenpad is het startblok Elzenhagen te vinden. Hier wonen in totaal 540 mensen in een 50/50 mix van Nederlandse starters en statushouders. Er is veel te doen rondom de verschillende startblokken in de stad. Zijn de bewoners in Elzenhagen tevreden over het wonen op het startblok?

We komen Jim tegen in zijn gym. Hij heeft de gemeenschappelijke ruimte in zijn gang omgebouwd tot een sportschool vol met fitnessapparaten. “In de zomer is het ontzettend druk, een soort ontmoetingsplek.” Hij vertelt dat hij ziet dat statushouders het soms moeilijk hebben. “Het is best wel heftig, ze komen uit een oorlogsgebied”. Hij geeft aan dat hij deze ruimte heeft gecreëerd om mensen bij elkaar te brengen. En dat lijkt goed te lukken.

Het konijn van tassenontwerper Nick trekt meteen onze aandacht, hoe is hij hier terecht gekomen? “Ik liep met mijn buurmeisje naar de Jumbo en toen zat hij daar in het gras”. Nick mocht van de dierenambulance het konijn voor twee weken houden en inmiddels is dat al twee jaar geleden. Nick is blij dat hij er woont, maar de grote (cultuur)verschillen tussen bewoners zorgen soms voor lastige situaties: “Ik ben homoseksueel (...) en ben hier wel echt door een paar mensen geïntimideerd”. Volgens Nick is het erg vervelend om mee te maken maar benadrukt het ook juist het belang van dit soort woonprojecten.

Tot slot zijn we bij TikTok-ster Zana. Hij is geboren in Syrië en woont nu vier jaar in Nederland. Toen hij net in Nederland was had hij het zwaar: “Het was een beetje moeilijk omdat ik naar een land ging waar ik de taal en cultuur niet ken”. Zijn familie spreekt hij gelukkig nog vaak. “Mijn moeder spreek ik elke dag”. Zana sluit muzikaal af op zijn sas.