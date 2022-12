Nachtcultuur verruild voor woningbouw: "We kijken nu naar een plek in Zaandam"

De Amsterdamse nachtcultuur strijdt voor haar bestaan in de stad. Door de steeds schaarser wordende ruimte en de rafelranden die worden bebouwd, zien de bezoekers van culturele clubs de fietstocht steeds langer worden. "Als de nachtcultuur verdwijnt, levert dat enorme verschraling op in de stad."

Net zoals veel culturele clubs, heeft Sissi's een tijdelijk contract. Aartsen en zijn compagnons mogen tot februari op hun plek blijven zitten, "maar daarna weten we nog niet wat we gaan doen", zegt Aartsen. "We zijn nog hevig op zoek." En die zoektocht wijkt nu uit naar Zaandam, Amstelveen en Diemen.

Nachtcultuur is cultuur die ontstaat in de nacht. Cultuurclubs zijn bijvoorbeeld vernieuwend op het gebied van muziek, geven kunstenaars een podium, creëren nieuwe subculturen en zijn vooral niet uit op winst. "We maken keuzes die ons een goed verhaal opleveren aan de kersttafel", vertelt mede-eigenaar Joost Aartsen van kunstexpositie, restaurant en uitgaansplek 'Sissi's'. Sissi's zit in een oud-schoolgebouw, aan de Amstel in Oost.

"Veel clubs hebben tijdelijke vergunningen, omdat ze zich vestigen op plekken die in transitie zijn", zegt waarnemend nachtburgemeester Ramon de Lima. De Lima vertelt dat de clubs bijvoorbeeld intrekken in oude panden, die later een andere bestemming krijgen. "Het probleem is dus dat als een plek ontwikkeld is, er geen plek meer is voor de clubs in de nieuwe plannen." Op de plek van Sissi's zijn plannen voor een woontoren.

Onmogelijk is het vinden van een plek niet. Zo openden de eigenaren van Garage Noord, na jaren zoeken, kort geleden het nieuwe Kanaal40 aan de Warmoesstraat. En ook oud-directeur van de RoXY, Michiel Kleiss heeft een plek in het centrum, bij het Rembrandtplein. Maar al heeft hij een plek én de juiste vergunningen, toch doet de ondernemer er al zeven jaar over om de bouwval aan de Halvemaansteeg om te toveren tot culturele club. Dit keer door bezwaarmakende buren. Kleiss: "We moeten de studenten en kunstenaars weer naar de stad krijgen."