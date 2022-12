WK-feest Marokko loopt op meerdere plekken uit de hand, ME grijpt in

Burgemeester Halsema had vanavond een noodbevel afgekondigd voor Tussen Meer in Osdorp. Iedereen moest het gebied verlaten. Ook in Oost en iets verderop in Osdorp greep de ME in, al ging het toen niet om een noodbevel. Agenten hebben meerdere aanhoudingen verricht.

Volgens een woordvoerder van de politie werd er op Tussen Meer zwaar vuurwerk afgestoken, was er sprake van een 'hele grimmige sfeer' en waren er heel veel mensen op de been. De driehoek (burgemeester, justitie en politie) besloot daarom in te grijpen. Ook op andere plekken, zoals het Mercatorplein in West, was het onrustig. "Er is soms sprake van een jojo-effect, dan is het weer even rustig en dan wordt er zwaar vuurwerk afgestoken. Dat maakt het lastig inschatten", zegt de politiewoordvoerder. Op een video van een buurtbewoner is te zien hoe verschillende ME-busjes met het Duitse waterkanon door de straat rijden. Het Duitse waterkanon is dit keer daadwerkelijk ingezet. "Er zijn verschillende standen en er is dit keer gesproeid", aldus de politiewoordvoerder.

Noodbevel afgegeven voor Tussen Meer in Osdorp na WK-feest fans Marokkaans elftal, iedereen moet gebied verlaten pic.twitter.com/VYBsTXkTXN — AT5 (@AT5) December 10, 2022

Op de kruising van de Insulindeweg met de Molukkenstraat In Oost heeft de Mobiele Eenheid rond 20.10 uur kort ingegrepen. "Het was snel klaar", laat een omstander weten. "Ze sloten het kruispunt in vanaf alle vier de kanten." De politiewoordvoerder benadrukt dat het in Oost niet om een noodbevel ging. Bij een noodbevel moet iedereen het gebied verlaten. Dit keer is er alleen een groep jongeren op een kruispunt weggestuurd.

In de Indische Buurt heeft de Mobiele Eenheid ook ingegrepen, inmiddels is het daar rustighttps://t.co/lGZ2Tf9kt7 pic.twitter.com/fDqrCz60gC — AT5 (@AT5) December 10, 2022

Ongeveer een uur later kwam de Mobiele Eenheid in actie op Hoekenes in Osdorp. Op deze video is te zien hoe de leden van de ME in linie door de straat lopen:

De ME grijpt op dit moment in op Hoekenes in Osdorphttps://t.co/lGZ2Tf9kt7 pic.twitter.com/aSj3BPXslf — AT5 (@AT5) December 10, 2022

De politie sprak aan het einde van de avond over een 'stevig optreden'. Agenten hebben meerdere verdachten opgepakt.

Het is weer rustig in de stad. Er is stevig opgetreden door de politie. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht en de Duitse waterwerper is ingezet. Een persbericht volgt. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) December 10, 2022

Eerder vanavond stond Hoekenes vol met toeterende auto's:

Ook op Hoekenes in Osdorp is het druk en wordt er veel getoeterdhttps://t.co/8SDSdz1DKk pic.twitter.com/i815TkSaop — AT5 (@AT5) December 10, 2022

Op andere plekken in Nieuw-West was het ook druk met toeterende auto's vanavond:

De Cornelis Lelylaan in Nieuw-West staat op dit moment vast met toeterende auto's. Ook wordt er op sommige plekken zwaar vuurwerk afgestoken, er zijn meerdere aanhoudingen verrichthttps://t.co/8SDSdz1DKk pic.twitter.com/p68JRRXfJF — AT5 (@AT5) December 10, 2022