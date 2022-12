Scooterrijder (20) overleden na aanrijding in West, automobilist rijdt door

Verdachte nog niet aangehouden

Volgens getuigen reed de automobilist vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed aan de overkant van de weg de scooterrijder en de fietser aan, die in tegenovergestelde richting reden.



Een van de getuigen kon het kenteken van de auto noteren en gaf dit door aan de politie. In de binnenstad trof de politie even later de bewuste auto aan. De bestuurder, en dus de verdachte, werd niet aangetroffen. De politie is nog naar hem op zoek.

Forensisch specialisten van de politie hebben op de locatie van de aanrijding sporenonderzoek gedaan. Een specialistisch team heeft de zaak in behandeling, zegt de politie.