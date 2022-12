Geen grote schermen tijdens Marokko-Frankrijk, maar wat dan wel? "Samen kijken verbindt"

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK staat Marokko in de halve finale van het WK. Reden genoeg voor veel Marokkaanse Amsterdammers om de wedstrijd tegen Frankrijk deze woensdag met grote groepen te kijken. Sheher Khan, fractievoorzitter van DENK, vindt dat er vanuit de gemeente een plan moet komen om gereguleerd te kijken op bijvoorbeeld pleinen. Dat keurt burgemeester Halsema af, tot ongenoegen van Khan. Maar hoe wordt er dán gekeken? Op Tussen Meer proberen ze het woensdag leuk te houden.

"Dit is historisch", begint Abdullah Yildiz. Hij is eigenaar van Artisani op Tussen Meer. "Afgelopen keren was het leuk, en het wordt alleen maar leuker." Hij en twee horecazaken om hem heen zenden de wedstrijd op schermen uit. "Vorige keer hadden we een DJ, en nu zullen we ook weer kijken naar een band buiten. In de rust wordt al feest gevierd."

Khan ziet, ondanks de afkeur van Halsema, nog steeds het nu van gezamenlijk kijken. "Of dat buiten is of in de horecazaken, het verbindt. Naast de Marokkaanse gemeenschap zijn er heel veel Amsterdammers die Marokko nu supporten." Volgens hem kan het: "Het kan juist bijdragen aan een vredige avond."