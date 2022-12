Misdaad NL V Fietser op Haarlemmerdijk bewusteloos geslagen en bestolen van portemonnee

Met een harde klap in zijn gezicht wordt een fietser in oktober vanuit het niets bewusteloos geslagen op de Haarlemmerdijk. En alsof dat nog niet erg genoeg is wordt hij, terwijl hij roerloos op de grond ligt, bestolen van zijn portemonnee. In Bureau 020 deze week beelden van het incident en de verdachte van de mishandeling.

De verdachte

Het is de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 oktober rond 01.00 uur. De verdachte loopt wat heen en weer op de Haarlemmerdijk ter hoogte van een zebrapad. Af en toe gaat hij even de straat op, dan loopt hij weer terug naar de stoep. Op het moment dat een nietsvermoedende toerist langs komt fietsen, loopt de verdachte ineens weer de straat op. Vanuit het niets slaat hij de fietser met zijn rechtervuist keihard in het gezicht. De fietser valt daardoor hard op de stoep, tegen een aantal geparkeerde fietsen aan, en blijft daar bewusteloos liggen.

Quote "Dit zinloze geweld kan en mag niet onbestraft blijven" Marijke Stor, politie Amsterdam

Een vriend van het slachtoffer stapt direct van zijn fiets af om te kijken hoe het gaat. Ook komen er andere mensen naar het slachtoffer toe. Het slachtoffer rent er inmiddels vandoor, is op de camerabeelden te zien. Wat niet op de beelden te zien is, is dat de portemonnee van het slachtoffer wordt gestolen, terwijl hij op de grond ligt. Met de pinpas die daarin zit wordt iets later geld gepind.

De verdachte rent weg nadat hij de fietser bewusteloos heeft geslagen

"Een bizarre zaak natuurlijk", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Het slachtoffer wordt eerst plotseling bewusteloos geslagen en dan, terwijl hij weerloos op de grond ligt, ook nog eens van zijn spullen bestolen. Dit zinloze geweld kan en mag niet onbestraft blijven. Heb je dus informatie voor ons in deze zaak, bijvoorbeeld over de verdachte op de beelden of over de diefstal van de spullen? Laat het ons dan weten."