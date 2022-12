IJsmeester optimistisch: "Als het zo doorgaat, kunnen kinderen zaterdag schaatsen"

IJsmeester René Segers is tevreden. Nadat hij gisteren al twee centimeter ijs heeft gemeten bij IJsclub Hard Gaat Ie in Landsmeer, staat zijn meting vandaag op de 4,5 centimeter. "Dit gaat de goede kant op!"

Het is al een paar dagen ijskoud in de stad en dus gaan de harten van de schaatsliefhebbers sneller kloppen. Ook in Landsmeer, waar IJsmeester René Segers vandaag het ijs test. "Ik word heel veel aangesproken in het dorp nu. Je krijgt meteen de vraag: Hoe dik is het? Wanneer kunnen we erop? En dan staan ze al te trappelen", vertelt hij.

Vanaf vijf centimeter, kunnen de kinderen het ijs op en bij zeven centimeter kan er ook door volwassenen geschaatst worden. "Zoals het er nu uitziet, krijgen we er morgen twee centimeter bij. Dan zitten we dus op zes en gaan we het zeker proberen hoor", vertelt hij. "Ik ben heel blij, hier doen we het allemaal voor."

In het Westerpark wordt ook geschaatst: