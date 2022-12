UWV: aantal WW-uitkeringen in de stad laagste ooit gemeten

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam is nog nooit zo laag geweest, zo weet het UWV te melden. Eind november stond de teller op 12.897 uitkeringen. Ten opzichte van een maand eerder is dat een daling van 4 procent, maar op jaarbasis is de daling maar liefst 23 procent. Ook blijft de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds toenemen.

De krapte op de arbeidsmarkt in de stad is niet nieuw. Afgelopen juli stelde het UWV dat in de regio de arbeidsmarkt 'zeer krap' was, dat was ondertussen al voor het derde kwartaal op rij. Volgens de overheidsorganisatie is het een trend die al sinds 2018 zichtbaar is en die na de coronacrisis en de lockdowns flink doorzette. Personeel dat door de coronacrisis ergens anders aan het werk was gegaan keerde namelijk vaak niet terug naar hun oude werk of sector.

"Als arbeidsmarktadviseur krijg ik vaak de vraag waar al die mensen toch gebleven zijn", aldus Alexandra Benning arbeidsmarktadviseur bij UWV. "Dan leg ik uit dat de krapte al langere tijd speelt en voor een deel structureel van aard zal zijn vanwege onder andere de vergrijzing (1 op de 10 werknemers in het land zal binnen zeven jaar met pensioen gaan, red.). Wat ook meespeelt, is dat veel mensen tijdens de coronacrisis zijn geswitcht naar een andere sector."