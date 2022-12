Nieuwe kademuur aan de Jacob Catskade: "Druk bezig met de betonconstructie"

De Jacob Catskade krijgt een nieuwe kademuur vanwege de slechte staat van de oude kademuur. Op dit moment zijn de werkzaamheden in volle gang en deze zullen nog enige tijd duren. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Isabel Norbart uit hoe ze te werk gaan.

Ondanks dat het kouder wordt verlopen de werkzaamheden voorspoedig en op schema, vertelt Isabel Norbart. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van de nieuwe betonconstructie. Deze bestaat uit een betonnen vloer en een betonnen wand. "We hebben nu de oude kademuur gesloopt en zijn bezig met het aanbrengen van de nieuwe fundering".

Quote

Gemengde gevoelens buurtbewoners

De bewoners van de Jacob Catskade zijn zich over het algemeen bewust van de noodzaak van de werkzaamheden. "Het moet gebeuren, ze zijn al 50 jaar te laat", vertelt een buurtbewoner. Toch reageert niet iedereen zo gelaten. "Ik vind het een beetje een puinhoop", legt één van de buurtbewoners uit. Dit komt vooral omdat haar wandelroute met de honden wordt verhinderd.

Niet alleen de kademuur wordt aangepakt, ook de straat wordt onder handen genomen. "We vervangen de straat, van kademuur tot aan gevel. We planten ook nieuwe bomen en we maken meer ruimte voor het groen", aldus Norbart.

De gevolgen voor het verkeer zijn beperkt. Auto's, voetgangers en fietsers kunnen langs de werkzaamheden. "Maar let op, vanaf januari sluiten we wel de parkeervakken af op de Jacob Catskade", vertelt Norbart.

De werkzaamheden aan de nieuwe kademuur zullen eind 2023 worden afgerond, de herinrichting van de straat is begin 2024 klaar.