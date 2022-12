Stad NL V De bibliotheek is meer dan alleen boeken: "Hoop dat ouderen hun weg naar ons terugvinden"

De bibliotheek is allang geen plek meer waar je alleen een boek kunt lenen. De laatste jaren is de sociale functie van de bieb enorm toegenomen. Vooral sinds corona ziet directeur Martin Berendse van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) hoe belangrijk is voor de kwetsbare groepen in de stad. "Eenzaamheid in de stad is een groot vraagstuk. Het is ongelofelijk belangrijk dat de ouderen de weg naar ons terugvinden."

Hoewel het aantal bezoekers is afgenomen sinds corona, zien de medewerkers een grote behoefte aan interactie bij hun gasten. Berendse vertelt dat ze dat vooral merkten toen de bibliotheek gesloten was tijdens de lockdowns. De bibliotheek bood toen online lessen aan en belde actief bezoekers op. "Ouderen zijn nu nog terughoudend met hierheen komen", vertelt Berendse. "Terwijl dat juist een belangrijke groep is voor ons." De OBA wil er namelijk vooral zijn voor kwetsbare groepen in Amsterdam. "Mensen die niet zo makkelijk toegang hebben tot informatie, cultuur of kennis." Kerstkaarten knutselen De OBA organiseert steeds meer activiteiten om hun publiek samen te brengen. Bij de OBA in de Banne in Noord zijn senioren samengekomen om kerstkaarten te knutselen. "Ik kom hier sinds februari", vertelt een van de ouderen. "Ik vond het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten." Een ander: "Het is hier heel gezellig, maar er zijn wel minder mensen dan eerst." Naast dit organiseert de bibliotheek ook debatten, lezingen, tentoonstellingen, filmavonden, taallessen en digitale lessen.

Projectleider Mayssa Joni vertelt dat er vooral behoefte is aan dialogen bij de ouderen. "Soms over moeilijke onderwerpen, zoals uitvaarten." Joni vertelt dat de senioren dat moeilijk vinden om met hun familie te bespreken. "Daarom organiseren wij, op hun verzoek, een lezing daarover." Afgelopen week kwam een ander onderwerp aan bod. Joni: "Seksualiteit na je zestigste." Kinderen lezen slecht Ook voor kinderen wil de OBA zich meer nog inzetten. Uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs blijkt namelijk dat slechts de helft van de kinderen aan het einde van de basisschool goed genoeg kan lezen. Het niveau is zo laag dat deze kinderen niet eens goed zouden kunnen meedraaien in de maatschappij. "Die dalende trend zien we bij de OBA al langer", vertelt Berendse. "Begin dit jaar hebben we het besluit genomen om extra stappen te zetten." De bibliotheek wil daarom actief naar scholen toe, in plaats van wachten op de scholen om naar hen te komen. Hij hoopt veel kinderen weer te enthousiasmeren om te lezen. "Als je er lol in krijgt, gaat lezen veel makkelijker."