Na 38 jaar neemt de Sint Janschool afscheid van meester Bakker: "Hij is een superheld"

Na 38 jaar verlaat directeur Jan Bakker de Sint Janschool in de Baarsjes. Hij gaat met pensioen. En daarom stond deze hele week in het teken van zijn afscheid. Gisteren was het hoogtepunt van de festiviteiten. De school vierde zijn 65e verjaardag op grootse wijze.

AT5

"We hebben een hele Jan-week", vertelt Dieneke Blikslager, adjunct-directeur van de school en de rechterhand van meester Bakker. "Gisteren hebben we hoedjes gemaakt en vandaag gaan de leerlingen die voor meester Bakker afnemen." Samen met de leerlingen en enkele betrokken ouders legde ze donderdagochtend vroeg de laatste hand aan de voorbereidingen voor het verjaardagsfeest van de directeur: "Vandaag is het hoogtepunt van de Jan-week, zijn 65e verjaardag", vertelt ze vrolijk.

De leerlingen vinden het jammer dat meester Bakker vertrekt. "Ik ga hem missen, hij was altijd vrolijk en aardig" en "hij was echt een superheld, daar mag een strip van gemaakt worden", zijn enkele reacties van leerlingen. Andere kinderen vertellen dat ze zelfs z'n harde stem zullen gaan missen: "Niet rennen over de gang", gilt een leerling hem na.

Ook benadrukken de leerlingen en hun ouders hoe belangrijk hij het altijd vond dat iedereen zich welkom voelde. "De school heeft best veel maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen doorgemaakt. Daarbij heeft hij het altijd voor elkaar gekregen om er voor iedereen te zijn", vertelt een ouder. En ook leerlingen beamen dat: "Hij stond altijd met z'n armen open. Ik voelde me heel erg welkom toen ik naar deze school kwam", vertelt er een.

Vogelen Jarenlang kwam Jan Bakker met de trein vanuit Heerhugowaard naar de school. "Best bijzonder dat hij van zo ver kwam om ons les te geven", zegt een leerling. Maar straks hoeft dat niet meer. Als Bakker vanaf januari met pensioen is, wil hij meer tijd besteden aan zijn hobby's en zijn kleinkinderen. Zo houdt de directeur erg van vogelen. En laat de school daar nou net wat op bedacht hebben. Als verjaardagscadeau kreeg de directeur namelijk een elektrische bakfiets van alle leraren, leerlingen en hun ouders cadeau. "Welke directeur krijgt dat nou, ik ken ze niet. Die ga ik lekker gebruiken met m'n kleindochter", vertelt Bakker.