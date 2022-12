Hoe hou je fietsen door de drukke stad leuk? ''Soms is het een verschrikking''

Het wordt steeds drukker in de stad en fietsers en voetgangers hebben vaak weinig ruimte. En dat terwijl de auto steeds meer ontmoedigd wordt. Amsterdam telt inmiddels als enige stad ter wereld meer fietsen dan inwoners. De fiets wordt ook door werkgevers aangemoedigd, zo ook bij AT5. Onlangs verhuisden we naar hartje centrum en zullen we meer op de fiets moeten. Verslaggever Fabiënne Mucuk zoekt uit of fietsen door de drukke stad nog te doen is.

Fabiënne stapt op de fiets en gaat allereerst richting de IJpleinpont. Daar vraagt ze beleidsadviseur Richard Visser wat Vervoerregio Amsterdam doet om de stad voor fietsers bereikbaar te houden. Want niet alleen in Amsterdam fietsen we naar ons werk of naar school, ook mensen van buiten de stad komen graag op de fiets naar ons toe. ''Het wordt ook steeds moeilijker om dat met de auto te doen, dus met de fiets is een prettige manier'', vertelt Visser. ''En als Vervoerregio Amsterdam zetten we daar ook op in, samen met onze gemeenten door zogenaamde 'doorfietsroutes' aan te leggen, de regionale doorfietsroutes, zodat je lekker door kunt fietsen vanuit de regio zo de stad in.''

Zo min mogelijk obstakels

Van de regio zo de stad in dus met de fiets. Maar dan? Wat is er nodig om lekker door te kunnen blijven fietsen? ''We zien toenemende drukte en snelheidsverschillen onderling door de komst van de ebike. En als regio proberen we in te zetten op die doorfietspaden, die maken we kwalitatief goed en dat betekent dat we ze breed maken, we zorgen dat ze goed asfalt hebben, rood asfalt, ze zijn sociaal veilig verlicht, we richten ze verkeersveilig in en we proberen dat er zo min mogelijk obstakels zijn.''