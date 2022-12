Emoties bij Britse nabestaanden bij onthulling gedenkplaat gecrashte bommenwerper

Op het metrostation Noorderpark is een gedenkplaat onthuld voor de bemanningsleden die tachtig jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen bij een vliegtuigcrash boven het voormalige Volewijckspark in Noord. Voor de aanwezige nabestaanden uit het Verenigd Koninkrijk was het een emotionele dag.

Drie bemanningsleden werden de volgende dag geborgen en vervolgens begraven op de Oosterbegraafplaats. Vier anderen bleven lange tijd vermist. Pas in 1962, twintig jaar na de crash, stuitten werklieden tijdens de aanleg van de IJtunnel op een vliegtuigwrak. Daar bleken de vier mannen nog in te zitten. Zij werden begraven op de Canadian War Cemetry in Groesbeek.

"We zijn George nooit vergeten, we hebben zelfs onze zoon naar hem vernoemd"

Het Britse toestel was onderdeel van een groep van 232 bommenwerpers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog aanvallen op fabrieken in Duisburg uitvoerden. Twaalf daarvan haalden hun eindbestemming niet en werden onderweg uit de lucht geschoten.

Jos de Groot zet zich met zijn Stichting Lancaster R5512 al jaren in voor een monument. Hij vindt het erg bijzonder dat de nabestaanden aanwezig zijn voor de onthulling. Louise Lepitak is speciaal overgekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij verloor haar oudoom bij de crash: "We zijn George nooit vergeten, we hebben zelfs onze zoon naar hem vernoemd."

De oom van Ian Hulley, Bill, was de piloot van het neergestorte vliegtuig. In zijn familie is het ongeluk altijd onderwerp van gesprek geweest: "Ik ben vandaag hier om hem en de rest van de bemanning te herdenken. Ze hebben voor ons allemaal gevochten en het is belangrijk om dat niet te vergeten. We zijn heel dankbaar dat Nederland hier aandacht aan besteedt."