Slachtoffer woningoverval bedreigd en geslagen met mogelijk vuurwapen

De bewoner van een woning aan de S.F. van Ossstraat in West is woensdagavond overvallen. Hij werd bedreigd en geslagen met een voorwerp dat op een vuurwapen leek.

De man is rond 19.00 uur alleen thuis als twee personen de woning via de galerij binnen weten te komen. Het slachtoffer wordt vervolgens geslagen en bedreigd. Hij denkt dat het om een vuurwapen gaat. De verdachten nemen een flink geldbedrag mee en gaan er te voet weer vandoor. Onduidelijk is waar ze heen gingen.

De politie is op zoek naar de twee verdachten, van wie een groter was dan de ander. Allebei waren ze in het donker gekleed. De politie vraagt iedereen die informatie over hen heeft, of mogelijke camerabeelden, om zich te melden.