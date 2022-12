Adressenstress in Elzenhagen: onvindbare straten en onduidelijke huisnummers

De chaos in Nieuwendam, onderdeel van de wijk Elzenhagen, is bij een aantal bewoners te voelen. De Amsterdammers in deze nieuwe wijk in Noord ontvangen graag bezoek, maar dat bezoek moet hun huis dan wel eerst kunnen vinden. En dat blijkt knap lastig door onlogische huisnummering en straatnaamborden die heel onopvallend zijn.

Eén van de bewoners die last ondervindt van die onvindbaarheid is Frits. Hij woont als enige aan de Kees Abspoelstraat. "We hebben een hele straat, dat is leuk. Alleen kunnen mensen het niet vinden. Als er een bezorger langsrijdt dan ren ik snel naar buiten voor mijn pakketje." Voor bezorgers is de straat moeilijk te vinden omdat de straatnaam in eerste instantie niet duidelijk stond aangegeven. Frits heeft uiteindelijk zelf maar een straatnaambordje besteld en geplaatst op het hek bij zijn woning. Niet op Google Maps Ook zijn buurtgenoot Harold heeft te maken met de lastige situatie. Zijn straat, de Bastiaan Plooijstraat, is niet te vinden op Google Maps en daardoor "vrijwel onvindbaar voor iedere bezorger die hier komt". De Kees Abspoelstraat was eerst ook niet te vinden op Google Maps, doordat de straatnaam verkeerd was gespeld. Frits: "Ik heb met tien verschillende accounts suggesties naar Google gestuurd, waardoor het is aangepast."

Harolds woning is één van de twee huizen in de straat, maar het straatnaambordje staat aan de kant van de straat waar de huizen zich niet bevinden. "Zoals je ziet, is dit de achterkant van de woningen. Er is geen bezorger die hier komt. Ik sta bijna op het punt om dat bordje uit de grond te trekken en 'm daar neer te zetten."