17-jarige jongen doodgeschoten in Zuidoost

Omstreeks 22:30 uur heeft er een schietincident plaatsgevonden aan de Haardstee in Amsterdam Zuid-Oost. Daarbij is een 17-jarige jongen overleden. Meerdere verdachten zijn aangehouden. We doen ter plaatse een uitgebreid onderzoek. Heb jij iets gezien? Bel dan 0900-8844. pic.twitter.com/lrHaBBjAcn